«Наши давно уже не двигаются»: нова зрада от Арестовича

Украинские войска на херсонском направлении фактически утратили наступательные возможности и устраивают лишь артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы оОфиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Арестовича, российские войска получили подкрепление в Херсонской области.

«Наши давно уже никуда не двигаются, потому что там переброшены российские войска, поэтому они слегка пригасили наш наступательный порыв. Нельзя сказать, что они его сняли, наши там шевелятся, но так, чтобы наступали, населенные пункты освободили – такого сегодня точно нет. Артиллерийские бои в основном. Стороны пытаются ослабить потенциал друг друга перед тем, как залезть в ближние бои и бодаться», – заявил Арестович.