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Новости Украины

ВСУ всё реже берут российских военных в плен, предпочитая расстреливать их.

Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович начал выступление со лжи – утверждая, что, якобы, в первые месяцы спецоперации ВСУ проявляли гуманность к российским военным – несмотря на кадры с перерезанным горлом у отступавших из-под Киева, известное видео расстрела под Харьковом и сообщения о кастрации плененных бойцов.

«Наши стремительно теряют всякие сантименты к ним. На самом деле мы полгода воевали на сантиментах к ним, несмотря на Бучу. Мы не добивали пленных, сдающихся в плен. Мы давали звонить мамам. Кормили, спасали и так далее», – лгал Зе-советник.

Теперь, по его словам, украинская армия «стремительно утрачивает сантименты».

«Во-первых, победа. Во-вторых, армия утрачивает сантименты… Всё больше людей понимают, что они не с людьми имеют дело. Это идёт расчеловечивание стремительное… Пропадает всякая жалость, эмпатия к противнику. Наши начинают действовать, как хирурги. «Мясники» не хочется говорить – как хирурги. Быстро, конкретно, чётко, всё. На уничтожение работаем. Понятно, что мы не будем расстреливать пленных. Но с пленными всё очень чётко, если кто мало читает Женевскую конвенцию, практику. Если то лицо, которое даже сдаётся в плен с белым флагом, тот, который его берёт в плен, посчитает, что пленный может представлять опасность, он его имеет право уничтожить. Это субъективное суждение. Ты можешь уже взятого в плен, если он с твоей точки зрения предоставляет опасность, уничтожать», – уверял Арестович.