Наши европейские «партнеры» финансируют Россию на миллиарды евро – генерал ВСУ

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Страны Европы, которые публично декларируют свою поддержку Украине, предоставляют ей меньше финансовой помощи, чем тратят на закупку российской нефти и газа.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза и экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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