08.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Наши европейские союзники устали от санкций и помогают России – Турчинов

В энергетической и экономической войне против Украины у России есть союзники, в том числе и в Европейском союзе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, выступая на ІХ экспертном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень опасна экономическая и энергетическая война, которая ведется против нас РФ, и, к сожалению, в этой войне Россия имеет союзников, и в том числе тех, которых мы считаем нашими стратегическими партнерами. Безусловно, один из таких опасных для нас проектов – Северный поток-2. Это реальный вызов для нас. Это испытание нашего партнерства с нашими коллегами, потому что потери, которые получит Украина, на порядок больше, чем те кредитные ресурсы, которые нам сегодня предлагают, та условная помощь, которая нам предлагается”, – сказал политик.

Он признал, что все больше и больше европейских политиков говорят об усталости от антироссийских санкций и предлагают их отменять, что по словам секретаря СНБО, говорит о “глобальных вызовах” для Украины.

“То есть Украина не устала от крови и боли, которую мы чувствуем каждый день, а наши партнеры устали от санкций, которые являются фактически защитой для той самой Европы? – возмутился Турчинов. – И “Северный поток-2”, безусловно, как раз и есть признаком, когда, с одной стороны, формально говорят про продолжение санкций, а с другой стороны, способствуют реализации российских экономических и стратегических интересов, которые перечеркивают все те наработки, которые делались последние четыре года».