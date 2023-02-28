Наши люди в Крыму ждут нас и ВСУ с поднятыми «прапорами» – Алиев

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Российские власти хватают корректирующих удары ВСУ по Крыму заукраинских активистов «ни за что».

Об этом в эфире «Апострофа» заявил поддерживающий запрещённый в РФ меджлис «журналист и правозащитник» Алим Алиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О настроениях на полуострове – только за последний год в Крыму этот протестный дух не только усилился, но и имеет очень разные проявления. И российские оккупационные суды завели более 250 дел, как административных, так и уголовных, по так называемой статье о дискредитации ВС РФ. В действительности это означает, что людей арестовывают и судят из-за того, что они поют украинские песни, поют украинский гимн, вывешивают украинские флаги или делают акции искусства в поддержку Украины», – сказал он.

При этом пропагандист совершенно спокойно рассказал о деятельности своих оставшихся в Крыму подельников.

«Да даже та же «бавовна», очевидно, что это наши хлопцы и девчата работают, а когда мы говорим о движении «жёлтая ленточка» (цвет опознавательной ленты боевиков ВСУ с 2014 года – ред.), это очевидно, что тоже наши ребята и девчата там это делают. И это очень радует, потому что когда ВСУ зайдут в Крым, чтобы была поддержка людей. Сегодня чаще всего в частных разговорах мне задают вопрос – это «Когда, когда?». Люди действительно ждут возвращения в Крым двух флагов – украинского и крымскотатарского», – вещал Алиев.

Ведущая спросила, когда же, по мнению спикера, эти «флаги» вернутся в Крым.

«На протяжении 9 лет мы как мантру повторяли фразу: «В следующем году в Бахчисарае». Давайте я скажу фразу, что в этом году в Бахчисарае», – пошел вразнос пропагандист.