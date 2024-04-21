«Наши могут расценить это как казус белли, и въе@ть туда», – полковник Трухан о легионе Макрона

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Франция и другие страны НАТО не смогут незаметно перебросить на территорию Украины большое количество регулярных войск. Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Передислокация одного мотострелкового полка – это двести с лишним платформ и вагонов. Передислокация танкового полка – порядка 198 вагонов и платформ. Это всё разнообразие как-то должно доехать [из Франции], или они уже телепорт придумали? Эта вытянутая колбаса железнодорожных составов ещё столкнётся с проблемой разноколейности. Отсутствие электричества, уже в Днепропетровске депо вынесли. Они лошадями будут тягать?» – сказал Трухан.

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«Это всё будет ясно ещё на этапе накопления войск у государственных границ. Наши могут расценить это как казус белли, и въе@ть туда. Ведь казусом белли может быть не только нападение. Орбан уже год говорит, что Европа будет вводить. Говорить можно всё. Почему у Макрона подгорает – у него количество потерь французских военнослужащих уже преодолело психологически важную отметку. А наши им ещё трупы поставляют. Я бы хотел, чтобы ещё инвалидов напоставляли. Трупы закопали, и всё, их никто не помнит. А вот безруких, которые по кофейням мотаются – это история», – добавил он.