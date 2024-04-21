«Наши могут расценить это как казус белли, и въе@ть туда», – полковник Трухан о легионе Макрона

Максим Столяров.  
21.04.2024 14:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1743
 
Война, Вооруженные силы, Франция


Франция и другие страны НАТО не смогут незаметно перебросить на территорию Украины большое количество регулярных войск. Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Передислокация одного мотострелкового полка – это двести с лишним платформ и вагонов. Передислокация танкового полка – порядка 198 вагонов и платформ. Это всё разнообразие как-то должно доехать [из Франции], или они уже телепорт придумали?

Эта вытянутая колбаса железнодорожных составов ещё столкнётся с проблемой разноколейности. Отсутствие электричества, уже в Днепропетровске депо вынесли. Они лошадями будут тягать?» – сказал Трухан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Франция и другие страны НАТО не смогут незаметно перебросить на территорию Украины большое количество...



«Это всё будет ясно ещё на этапе накопления войск у государственных границ. Наши могут расценить это как казус белли, и въе@ть туда. Ведь казусом белли может быть не только нападение. Орбан уже год говорит, что Европа будет вводить. Говорить можно всё.

Почему у Макрона подгорает – у него количество потерь французских военнослужащих уже преодолело психологически важную отметку. А наши им ещё трупы поставляют. Я бы хотел, чтобы ещё инвалидов напоставляли. Трупы закопали, и всё, их никто не помнит. А вот безруких, которые по кофейням мотаются – это история», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть