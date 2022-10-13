Наши ответы Украине делят россиян по сортам – Никаноров

13.10.2022  14:43 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Донбасс, Россия, Терроризм, Украина, Херсон
Новости Украины

Российская армия прибегает к массированным ответам на террористические действия Украины лишь после крупных событий вроде отступления в Харьковской области или теракта на Крымском мосту. Однако ежедневная гибель населения от обстрелов ВСУ уже в российском Донбассе, Херсонской и Запорожской областях превратилась в рутину и не влечет никаких последствий для Киева.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» сказал российский политолог Павел Никаноров.

Российская армия прибегает к массированным ответам на террористические действия Украины лишь после крупных событий...

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«Как известно, первый жёсткий ответ за долгое время последовал в отместку за харьковский провал, второй за инфраструктурный объект – Крымский мост. Сегодня пока в блогах идёт виртуальный возмущённый ответ на обстрелы Белгорода. Но надежды на реальное добивание объектов по всей Украине – нет.

При этом об ответах за ежедневные обстрелы российского Донецка даже речи не идёт. Про российские города Херсонщины никто даже не заикается – один только Сальдо взывает к Москве о хотя бы эвакуации наших граждан в большую Россию.

А мы ведь совсем недавно слышали об освобождении новых территорий «всеми имеющимися средствами». Создаётся впечатление, что россиян поделили по сортам и даже поставили ценность их жизней ниже целостности инфраструктуры», – с горечью отметил эксперт.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сегодня обратился к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области.

«В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор – на референдуме подтвердила своё желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы.

Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается – ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты – это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения.

В связи с этим, руководством херсонской Администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учёбы. В первую очередь – для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край – наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать.

Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же, знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно», – сказал Сальдо.

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