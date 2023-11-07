«Наши потери исчисляются сотнями тысяч. Пора мириться» – киевский экономист

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине пора заканчивать войну и начинать переговоры о мире с Российской Федерацией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический и политический эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора заканчивать войну и начинать переговоры о мире с Российской Федерацией. Об этом...

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По мнению Соскина, Зеленскому нужно отменить военное положение в стране и начать переговоры о мире с Россией.

«Концлагерь есть? Есть. Мужчины выезжать не могут? Не могут. Всех на фронт хватают – мы видим каждый день эти съемки, пакуют, избивают и бросают на фронт неподготовленными. Это есть? Есть. Колоссальные потери есть, госпитали забиты ранеными, инвалидами, смертность очень большая. Это все скрывается. Реальные потери названы? Сколько ушедших из жизни, сколько инвалидов стало? Не названы. Это сотнями тысяч уже исчисляется», – сказал эксперт.

«Еще же нет даже двух лет войны, а Зеленский хочет еще воевать. Сколько? 10 лет, до пенсии? У него же все хорошо, у него папа стал пожизненным получателем стипендии. Зеленский купил на Красном море на тещу виллу возле Джоли или не купил? В Италии купили для него или в Испании? Или не купили?

Сколько у него там и так далее – вот об этом надо говорить, а не рассказывать нам, заниматься какой-то байдой про свободу. Свобода? Отмени военное положение, начни переговоры о прекращении огня», – заявил Соскин.

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