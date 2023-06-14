«Наши позиции завалены трупами противника» – Матюшин о тактике ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевское руководство широко использует практику заградотрядов, которые гонят ВСУшников в самоубийственные штурмы, а затем уничтожают пытающихся сдаться или отступить украинских солдат.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил работающий в зоне СВО военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Поступила информация с запорожского направления. Там российские подразделения специального назначения отмечают работу украинских заградотрядов. Вы что-нибудь слышали про украинские заградотряды?», – поинтересовался ведущий.

«Естественно, это давняя распространённая тактика украинских войск. Буквально на прошлой неделе заградотряды были замечены на луганском направлении, район Белогоровки. Там также солдаты пытались уйти с позиций, но не к нам, где наши войска стоят, а на территорию старой РФ, аж на границу. И там также заградотряды отработали и уничтожили ту группу бойцов, которая попыталась уйти и сдаться на территории РФ. Также заградотряды работают на Угледарском направлении, только там они состоят из наёмников», – сказал Матюшин.

Он подчеркнул, что киевское руководство не собирается как-либо беречь украинское население.

«С нашей, привычной точки зрения это кажется вбросами, потому что мы привыкли ценить людей. А Украина, которая проводит мясные штурмы и забрасывает наши позиции горой трупов, не будет считаться с потерями. Мы видели Артёмовскую мясорубку – там людей не ценили. На Авдеевке такая же ситуация, людей так же не ценят. И на Запорожье также забрасывают мясом, там огромные потери украинских войск, наши позиции завалены трупами противника», – добавил военкор.