«Наши позиции завалены трупами противника» – Матюшин о тактике ВСУ

Владимир Гладков .  
14.06.2023 19:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевское руководство широко использует практику заградотрядов, которые гонят ВСУшников в самоубийственные штурмы, а затем уничтожают пытающихся сдаться или отступить украинских солдат.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил работающий в зоне СВО военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство широко использует практику заградотрядов, которые гонят ВСУшников в самоубийственные штурмы, а затем...

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«Поступила информация с запорожского направления. Там российские подразделения специального назначения отмечают работу украинских заградотрядов. Вы что-нибудь слышали про украинские заградотряды?», – поинтересовался ведущий.

«Естественно, это давняя распространённая тактика украинских войск. Буквально на прошлой неделе заградотряды были замечены на луганском направлении, район Белогоровки. Там также солдаты пытались уйти с позиций, но не к нам, где наши войска стоят, а на территорию старой РФ, аж на границу.

И там также заградотряды отработали и уничтожили ту группу бойцов, которая попыталась уйти и сдаться на территории РФ. Также заградотряды работают на Угледарском направлении, только там они состоят из наёмников», – сказал Матюшин.

Он подчеркнул, что киевское руководство не собирается как-либо беречь украинское население.

«С нашей, привычной точки зрения это кажется вбросами, потому что мы привыкли ценить людей. А Украина, которая проводит мясные штурмы и забрасывает наши позиции горой трупов, не будет считаться с потерями.

Мы видели Артёмовскую мясорубку – там людей не ценили. На Авдеевке такая же ситуация, людей так же не ценят. И на Запорожье также забрасывают мясом, там огромные потери украинских войск, наши позиции завалены трупами противника», – добавил военкор.

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