Наши ребята – это сила: российские зрители в восторге от сюжета «Туриста»

31.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Российские зрители высоко оценили сюжет фильма «Турист» о героизме настоящих мужчин.

Премьера фильма состоялась 19 мая на телеканале НТВ. Теперь «Турист» можно посмотреть на всех онлайн-кинотеатрах. Зрители делятся своими отзывами о российском боевике.

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Многих впечатлила операторская работа, которая позволила без лишних спецэффектов передать атмосферу и динамику событий. Не остался без внимания зрителей и сюжет фильма, который рассказывает о событиях в Центральноафриканской Республике.

Там группа бандформирований совершила попытку госпереворота, которую предотвратили правительственные силы. Успех этой операции во многом обеспечен работой российских инструкторов, которых в западных СМИ называют «ЧВК Вагнера»*. Именно с этих специалистов писались главные герои фильма.

Необычная локация впечатлила даже самых требовательных к картинке зрителей. Простые диалоги, отсутствие лишней информации, понятная мотивация героев – так описали зрители самые сильные стороны фильма.

Многие также высоко оценили тонкости снаряжения героев и показанные на экране тактические приемы. Не остался без внимания и патриотический посыл кино. Зрители уверены, что на таких героев можно и нужно равняться.

«Турист» – это уникальный боевик, который без пафоса рассказывает о подвигах простых русских мужиков, заключили зрители.

* – «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.