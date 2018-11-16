“Наши семьи также хотят есть”: обозленные львовские шахтеры перекрыли международную трассу

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня во Львовской области горняки перекрыли международную трассу “Львов – Рава-Русская”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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“На автодорога “Львов – Рава-Русская” на 36км вблизи села Воля-Высоцкая происходило перекрытие движения шахтерами около 50 человек путем непрерывного перехода дороги по пешеходному переходу, митингующие требовали выплату задолженности по заработной плат”, – сообщили в патрульной полиции.

Также была достигнута договоренность об освобождении проезжей части каждые 15 минут для предоставления возможности проезда автомобилям в течение 5 минут.

“Дополнительно выставлен экипаж вблизи с. Замок, который направляет транспортны средства в объезд перекрытия”, – добавили в патрульной полиции.

Пикет горняков продолжался до 12:00.

Информацию о пикете подтвердил и глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

“Профсоюзные лидеры НПГУ и горняки шахт ГП “Львовуголь” в своем недавнем обращении к руководителям государства пообещали перекрыть дорогу международного значения Львов-Рава-Русская, если их требования не будут выполнены. Свое обещание шахтеры выполнили и сегодня с 9 утра они начали свою акцию с лозунгами “Отдайте нам нашу зарплату”, “Наши семьи также хотят есть”, – написал профбосс в соцсети.

На другом конце страны – в Донбассе- тоже неспокойно. Горняки четырех шахт и структурных подразделений ПАО “Лисичанскуголь” с 19 октября протестуют в шахте, под землей. Они требуют выплаты долга по зарплате. Из-за невыплаты горнякам зарплат открыли уголовное производство.