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“Наши семьи также хотят есть”: обозленные львовские шахтеры перекрыли международную трассу
Сегодня во Львовской области горняки перекрыли международную трассу “Львов – Рава-Русская”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
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“На автодорога “Львов – Рава-Русская” на 36км вблизи села Воля-Высоцкая происходило перекрытие движения шахтерами около 50 человек путем непрерывного перехода дороги по пешеходному переходу, митингующие требовали выплату задолженности по заработной плат”, – сообщили в патрульной полиции.
Также была достигнута договоренность об освобождении проезжей части каждые 15 минут для предоставления возможности проезда автомобилям в течение 5 минут.
“Дополнительно выставлен экипаж вблизи с. Замок, который направляет транспортны средства в объезд перекрытия”, – добавили в патрульной полиции.
Пикет горняков продолжался до 12:00.
Информацию о пикете подтвердил и глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
“Профсоюзные лидеры НПГУ и горняки шахт ГП “Львовуголь” в своем недавнем обращении к руководителям государства пообещали перекрыть дорогу международного значения Львов-Рава-Русская, если их требования не будут выполнены. Свое обещание шахтеры выполнили и сегодня с 9 утра они начали свою акцию с лозунгами “Отдайте нам нашу зарплату”, “Наши семьи также хотят есть”, – написал профбосс в соцсети.
На другом конце страны – в Донбассе- тоже неспокойно. Горняки четырех шахт и структурных подразделений ПАО “Лисичанскуголь” с 19 октября протестуют в шахте, под землей. Они требуют выплаты долга по зарплате. Из-за невыплаты горнякам зарплат открыли уголовное производство.
Метки: Львовщина, социальные протесты, шахтеры
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