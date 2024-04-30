Наши солдаты все чаще отказываются выполнять боевые задачи – командир ВСУ

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Чем дольше длится война, тем острее для украинской армии встает вопрос самовольного оставления подразделений и отказа от выполнения приказов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замкомандира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер.

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Он утверждает, что львиная доля людей идет в СОЧ [самовольное оставление части] «из-за невозможности нормально отдохнуть или это люди, которые имеют зависимости».

«Приходит человек, полгода воюет, год воюет, спрашивает: «Когда будет ротация?» А ему никто четко сказать не может, потому что у командования нет понимания, будут выводить бригаду или нет. Ты говоришь этому человеку по-человечески: «Не нужно идти в СОЧ». Потом говоришь: «Друг, за это есть уголовная ответственность, не делай этого, тебя же через месяц или через два найдут, и что ты будешь делать?» Он отвечает: «Не знаю, но я просто ухожу». И уходит. Часто из-за невозможности дать отдых мы теряли таких бойцов, которые никогда бы не пошли в СОЧ», – сказал Онуфер в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

Среди причин он называет невозможность найти общий язык с командованием, семейные проблемы или жалобы на здоровье.

«Если подводить черту, то в основном в СЗЧ идут те, кто по личным причинам не хотят выполнять задачи», – говорит офицер.

По его словам, зачастую военные предупреждают командиров, что уходят.

«Народ очень часто предупреждает об этом ультиматумом: не отпускаете меня, не переводите на должность, на которую я хочу – я ушел. Или, чего очень не любит командование, ставит перед фактом: «Я поехал решать свои дела, буду через три дня». Тогда командир сразу представляет его как отсутствующего, и это правильно – должна быть дисциплина», – считает военный.

Когда солдат ушел в СОЧ, на него сразу подают в розыск.

«Но есть военные, которые не дают нам свои реальные адреса – ну где их искать? Он может поехать в Херсон, может в Винницу, а может, под Чернигов», – жалуется Онуфер.