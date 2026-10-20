«Наши требования к России будут максимальными!» – Каллас

Максим Столяров.  
20.10.2026 22:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 670
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Евросоюз продолжит придерживаться своих максималистских требований, в надежде что санкции и финансирование Украины заставят Россию сдаться.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз продолжит придерживаться своих максималистских требований, в надежде что санкции и финансирование Украины заставят...

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«Я слышала обвинения от депутатов в том, что у нас нет мирной стратегии. Это не правда. В феврале я уже представила министрам иностранных дел свой очень амбициозный план по началу мирных переговоров.

Потому что, если Россия выдвигает свои максималистские требования, мы тоже должны выдвинуть свои максимальные требования, чтобы сбалансировать переговоры, и дать чёткий сигнал», – вещала эстонка.

«России нужны все эти вещи – снятие санкций, и так далее. И во всём этом Европа должна участвовать, потому что это европейские решения.

Именно поэтому, хотя американские переговорщики пытаются уже два года заставить Украину сдаться, Украина не сдалась на условиях Путина. Потому что её поддерживает Европа.

Мы должны чётко дать понять, что у нас тоже есть требования к России. Мы не отдадим всё это просто так, потому что речь идёт не только о мире, но и о том, чтобы этот мир был прочным, и справедливым», – добавила чухонка.

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