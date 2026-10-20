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Евросоюз продолжит придерживаться своих максималистских требований, в надежде что санкции и финансирование Украины заставят Россию сдаться.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышала обвинения от депутатов в том, что у нас нет мирной стратегии. Это не правда. В феврале я уже представила министрам иностранных дел свой очень амбициозный план по началу мирных переговоров. Потому что, если Россия выдвигает свои максималистские требования, мы тоже должны выдвинуть свои максимальные требования, чтобы сбалансировать переговоры, и дать чёткий сигнал», – вещала эстонка.