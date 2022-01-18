«Наши войска на своей территории»: Лавров жестко ответил НАТО

18.01.2022  17:20 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Запад применяет двойные стандарты по отношению к Украине, которая саботирует взятые на себя обязательства.

Об этом сегодня на совместной конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад применяет двойные стандарты по отношению к Украине, которая саботирует взятые на себя обязательства....

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«Мы подробно говорили о том, что на самом деле происходит на Украине и вокруг нее и прежде всего – что происходит с саботажем киевским режимом Минских договоренностей. Мы на основе текста Минских договоренностей показали необходимость прекратить этот саботаж и в точной последовательности, которая в этом документе зафиксирована, начать действовать. Там все понятно, никаких двойных, тройных толкований быть не может», – сказал министр.

«Сейчас из уст многих западных политиков звучит эскалация. При этом имеется ввиду наличие наших собственных войск на нашей собственной территории и проведение необходимых мероприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна. Мы объяснили, что не можем принимать какие-то требования по поводу наших вооруженных сил на нашей собственной земле», – отметил глава МИД РФ.

«Мы обратили внимание на то, что выдвигая к нам требования убрать эти подразделения в казармы, одновременно члены НАТО заявляют: то, что происходит на натовской территории (передвижение войск, включая заокеанские) не касается никого, кроме натовских стран. Двойной стандарт очевиден. Мы никаких поводов для конфликтной ситуации не давала и не даем, а требуем только, чтобы то, о чем договаривались, выполнялось скрупулезно. Это касается и Минских договоренностей, и общей архитектуры безопасности в Европе», – резюмировал Лавров.

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