«Наши враги не церемонятся»: Аксенов поддержал возрождение контрразведки СМЕРШ

России необходимо воссоздать СМЕРШ и прекратить поставки нефти и газа как Украине, так и странам западного блока.

Такие предложения озвучил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя поимку диверсионной группы, готовившей покушения на первых лиц республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В прямом эфире «Соловьев LIVE» Аксёнов поблагодарил сотрудников управления ФСБ по Республике Крым за блестящую работу по разоблачению диверсионной группы.

«Это та же группа, которая осуществила подрыв на железнодорожной ветке в районе города Бахчисарая (в феврале часть полотна вырезали автогеном). Группа была законспирирована, однако профессиональная работа коллег ФСБ там дала свои результаты – все задержанные сейчас там блеют, дают показания на всех и вся, вспоминают с детства всё, что знали незаконного. Поэтому обычная террористическая практика киевского режима – заказные убийства. Наркоманы на большее не способны. Мы двигаемся своим путём, собаки лают – караван идёт. Коллеги, которые меня знают, знают, что я только злее становлюсь и более упрямым, когда на меня пытаются таким образом давить. Это ровно обратную реакцию вызывает. Поэтому вот прошу коллег, дайте мне с этими кретинами поговорить, вспомнят всё за 10 минут с самого детства, что они могли вспомнить, память им прочистим. Тем не менее, могу сказать, что коллеги сработали профессионально. Спасибо им за эту работу в целом. У нас тут все под контролем, способы террористического режима известны, ничего им не светит», – сказал глава Крыма.

Он сообщил, что был заранее предупреждён спецслужбами о подготовке покушения. За диверсантами была установлена слежка, а помощь в их разоблачении оказали неравнодушные жители.

«Большинство этих шаек и жуликов разоблачаются достаточно быстро и своевременно, – заверил глава региона. – И вообще, помощь от населения в данном случае всегда поступает, крымчане поддерживают президента, поддерживают Вооруженные силы Российской Федерации в целом. Мы, конечно, настоящие граждане. Поэтому поверьте, что население в части выявления таких фактов как раз оказывает неоценимую помощь правоохранительным органам. Мы работаем вместе».

Аксёнов заверил, что Крым готов полностью к отражению атак, есть большой резерв, который еженедельно проходит слаживание на полигонах. Но для контроля за настроениями внутри общества и предотвращения попыток оказать влияние из вне, нужно внедрить практики Донбасса и СССР.

«Я эту инициативу полностью поддерживаю – воссоздать СМЕРШ. Считаю, что как раз время такое. Кто за страну, за дело общее, за наше будущее – пожалуйста, конечно, мы вместе. Те, кто против, у них есть выбор. Кто не хочет уезжать, соответственно, им надо помочь уезжать или принимать в их отношении меры законного характера. А что делать? Должны быть такие службы, которые в этой части ставят точку. В конце концов с нами весь Западный мир воюет, мы находимся как бы на пике открытого противостояния. Поэтому и сантименты, по-моему, никакие сейчас не ко времени и не к месту. Наши враги, вы же видите, там никто не церемонится. Они нашу доброту за слабость принимают, все, что мы говорим, никто этого не оценивает. Просто считают – они дураки, значит, мы сели им на шею, давайте будем делать дальше так же. Поэтому моя позиция всегда такая: если СВО проходит, то отключите газ, отключите им нефть, и так далее. Мы чего вообще им что-то поставляем, чтобы они что-то с этого производили? Я честно говоря не понимаю такие вещи. Уверен, благодаря тому, что решение наш президент принимает и сам участвует в этих всех ситуациях, победа за нами всё равно будет, так или иначе», – резюмировал Аксенов.