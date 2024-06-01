«Наши все разворуют»: в Киеве предложили отдать строительство обороны НАТО

Вадим Москаленко.  
01.06.2024 13:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Вороватые украинские чиновники не способны выполнять крупные государственные заказы, поэтому эта работа должна быть отдана странам Запада. Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил боец ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам дали оружие, нам проспонсировали контрнаступление, нам дали деньги, нам дали технику какую-то, нас обучили за границей, сделали контрнаступление. К нам отнеслись по-человечески Запад и Европа. Нас услышали, нам помогли. Что сделали мы? Мы сделали медийно, отчет медийный, вот посмотрите – мы отбили за то, что вы нам дали. И не доделали. Я уверен, что там миллионы проектов было, там еще и тендеров, наверное, миллион выигрывалось», – сказал Черный.

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Вороватые украинские чиновники не способны выполнять крупные государственные заказы, поэтому эта работа должна быть...


«Я за то, чтобы у нас вот такие проекты делала либо власть, либо брать проекты каких-то других стран, с других стран нас контролировали, потому что у них как-то это получается. Они даже с точки зрения экономики какой-то, рациональности, они уже подойдут к этому вопросу. Потому что у нас это постоянное горе», – подытожил военный.

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