«Наши земли и люди» – Крым проводит активную экспансию в Херсонщину и Запорожье

18.05.2022  21:31 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Запорожье, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Республика Крым, Херсонская и Запорожская области будут существовать в рамках государства российского.

В ДНР и ЛНР уже идет подготовка к референдуму о присоединении к РФ, сообщил в эфире телеканала «Миллет» глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Республика Крым, Херсонская и Запорожская области будут существовать в рамках государства российского. В ДНР...

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«Я вижу будущее наше вместе в границах одного государства. Юридический способ достижения этой цели не готов комментировать, это не мои полномочия. Здесь приоритет только главе государства принадлежит», – пояснил глава Крыма.

Республика оказывает помощь Херсонщине и Запорожской области в рамках межведомственной комиссии, где функционал распределен между федеральными органами власти и Совмином Крыма.

«Мы со своей стороны все работы уже выполнили, – заверил Аксенов. – Оказываем содействие федеральным структурам… Работы и планы по восстановлению электроопор (для передачи электроэнергии) есть, и они уже реализуются. Крым может подавать до 3 миллионов кубометров газа с материка с целью полноценного обеспечения жителей Херсонской и Запорожской областей».

По оценке главы региона, для Крыма работа с Херсонской, Запорожской областями, республиками Донбасса – это новое окно возможностей, вовлечение в технологические процессы и цепочки, связи между предприятиями.

«Будем вместе жить в одном государстве российском», – заключил Аксенов.

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