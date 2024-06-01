«Наши жизни под угрозой» – экономист из США требует от Байдена начать диалог с Москвой

Константин Серпилин.  
01.06.2024 21:51
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США пытаются воплотить в жизнь полуторавековой план Британии по победе над Россией в Черноморском регионе, однако это может привести к глобальной войне. Такими опасениями в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил известный экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются воплотить в жизнь полуторавековой план Британии по победе над Россией в Черноморском...

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«Правительство США заявило, что собирается перетянуть Украину на нашу сторону, и подойти прямо к российской границе, и поставить там войска и ракеты. Это началось 170 лет назад, у британцев была эта идея – окружить Россию в Черноморском регионе, и она больше не будет великой державой. Британцы научили нас этому…

И у руководства США возникла идея расширить НАТО так, чтобы каждая страна в черноморском регионе была страной НАТО. Раньше только Турция была страной НАТО», – сказал аналитик.

«Наши жизни находятся в руках нескольких человек, и им лучше научиться некоторой осмотрительности, которой у них не было на протяжении длительного времени. И моя основная мысль в том, что, пока Байден не начнёт говорить напрямую с Путиным, наши жизни находятся в постоянной опасности.

Мы находимся в состоянии открытой войны, но даже не пытаемся найти путь к миру. Но у нас есть безумные заявления, как у президента Финляндии, что путь к миру лежит через поле боя. Эти люди ничего не понимают», – возмутился Сакс.

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