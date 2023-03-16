«Наших фермеров сгноили»: киевский политолог о зерновой сделке

Зерновая сделка нужна не украинским аграриям, а американским корпорациям, захватившим зерновой рынок, в том числе и владеющими украинской землей.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чаплыги, украинские фермеры не собираются засевать поля и эвакуировали технику, а продвигают зерновую сделку представители глобальных корпораций.

«Единственная польза от этой сделки, сговора для Украины в том, что мы обезопасили Одессу – от Херсона и по карте левее до Приднестровья. Только это, больше ничего. Касательно зерна – для фермеров это или ни о чем, или серпом по яйцам, потому что наших фермеров просто сгноили. Более того, они ничего не будут сеять. Я знаю людей, которые владеют огромными территориями, землями, богатые, очень богатые люди. Они арендовали стадион в Западной Украине, и на этом стадионе, поскольку никто все равно в футбол не играет, разместили всю технику, которая у них была, просто, чтобы она стояла. Эвакуировали, скажем так, и ни хрена больше сеять не будут. Для кого же она нужна была?», – сказал политолог.

«Есть такие братья Каргил… А чей урожай вообще был? Грубо говоря, когда тебе товарищи враги подожгли твой «киоск» и начали выносить тебя, приходят товарищи Каргилы и говорят: «Вы знаете, а у нас тут на складе наше зерно завалялось, давайте мы его вывезем. И мы с русскими договоримся, вы не переживайте за это»… Товарищам Каргилам надо вывезти, это их собственность, у нас нет зерна. Земля чья, зерно чье, а наши фермеры – это кто? Гной земли. У них, что, есть бабки в кредит взять, чтоб посеяться? Сколько надо – 2, 3, 4 миллиона баксов? Баксов, миллионов в кредит! Вы, что, с ума посходили? Кто это все делать будет? Есть только у тех, кто украл у нас землю, и есть только те, кто на этой украденной земле что-то вырастил и, поскольку оно не принадлежит нам, а это глобальное, то эти товарищи глобальные договорятся с товарищами русскими о том, чтобы это дело вывозить. В общем, нас это дело не касается», – заявил Чаплыга.