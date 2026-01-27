Нашим подводным кабелям конец: нас обложили русские подлодки – британский офицер флота

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские ВМС не смогут защитить проливы между Гренландией и Исландией – и Исландией и Британскими островами от России, которая якобы хочет повредить проложенные по дну кабели.

Об этом бывший командир британской подводной лодки Райан Рэмси заявил в интервью BFBS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С 2005 года Россия только и делает, что вкладывает все больше средств в строительство подводных лодок, наращивает темпы строительства, увеличивает интенсивность операций. И мы не можем с ней сравниться. Мы подошли к критической точке, когда осознали, что у нас есть проблема, которую нужно решать», – сказал Рэмси.

Он считает, что британский флот должен стать в два-три раза больше. В частности, ему не хватает противолодочных кораблей и патрульных самолетов. А число подлодок нужно увеличить в 3-4 раза.