Нашим подводным кабелям конец: нас обложили русские подлодки – британский офицер флота

27.01.2026 18:39
Британские ВМС не смогут защитить проливы между Гренландией и Исландией – и Исландией и Британскими островами от России, которая якобы хочет повредить проложенные по дну кабели.

Об этом бывший командир британской подводной лодки Райан Рэмси заявил в интервью BFBS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 2005 года Россия только и делает, что вкладывает все больше средств в строительство подводных лодок, наращивает темпы строительства, увеличивает интенсивность операций. И мы не можем с ней сравниться. Мы подошли к критической точке, когда осознали, что у нас есть проблема, которую нужно решать», – сказал Рэмси.

Он считает, что британский флот должен стать в два-три раза больше. В частности, ему не хватает противолодочных кораблей и патрульных самолетов. А число подлодок нужно увеличить в 3-4 раза.

«Темпы строительства подлодок смехотворно низкие. Подлодки класса «Вирджиния» 26-й серии были спущены совсем недавно, и у нас их всего семь. Это слишком медленно. Нужно искать другие технологии. И здесь на помощь приходят дроны или подводные беспилотники. Нужно объединить все эти технологии и концепции, чтобы создать систему защиты», – сказал Рэмси.

