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Болгария не должна посылать на Украину ни солдат, ни оружие, ни даже медсестёр. Единственное, что могут делать болгары – быть посредниками на мирных переговорах. Об этом заявил лидер списка болгарской партии «Возрождение» по Софийской области на выборах в Европарламент Ангел Славчев.

«Мы должны служить не евроатлантическим, как наше руководство, а болгарским ценностям и болгарскому народу. Мы должны строить партнерские отношения на Востоке и на Западе. Не обязательно быть обслуживающим персоналом какого-то посольства, мы должны работать на Болгарию», – заявил Славчев.

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По его мнению, Болгария не должна посылать своих солдат в военный конфликт, к которому страна не имеет отношения.

«Готовится сценарий отправки болгарских солдат на Украину, возвращения в Болгарию нескольких гробов, чтобы болгарский народ восстал против России. Мы категорически против такого сценария и не должны его допустить», – подчеркнул политик.

По его словам, подобный сценарий Болгарии навязывают режиссёры с Запада, в первую очередь из США, а нынешнее болгарское руководство с готовностью рызыгрывает эту козырную карту.

«Мы должны остановить это. Нам не следует отправлять туда даже медсестер, нам не следует посылать туда оружие. Это братоубийственная война и нам в ней нет места. Мы можем быть только послами на мирных переговорах и не более того», – заявит Ангел.

Ещё позорнее, по его словам, то, что Народное собрание Болгарии предоставило 100 миллионов Украине, а болгарским пенсионерам выделили только 54 миллиона.

Болгарская париия «Возрождение», возглавляемая Костадином Костадиновым, выступает в защиту суверенитета страны, традиционных ценностей и за сотрудничество с Россией. На выборах 2023 года «Возрождение» получило 13,58% голосов и стало третьей парламентской силой страны. В настоящий момент эта партия располагает 37 из 240 мест в Народном собрании Болгарии. В Европарламенте пока не представлена.