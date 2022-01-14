Нашёл страну по душе: комик Комиссаренко сбежал «змагарить» на Украину

14.01.2022  21:26 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, последние годы выступавший в России, объявил на концерте в Киеве, что не вернется в Москву.

Юморист заявил, что там его хочет похитить белорусский КГБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, последние годы выступавший в России, объявил на концерте в Киеве,...

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«Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами. Он написал мне сообщение: «Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность», ― рассказал Комиссаренко.

Комисаренко известен тем, что несмешно шутит о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, называя его Чык-чырыком. В целом его монологи сводятся к пересказам пропаганды белорусской оппозиции в стиле польского телеграм-канала «Нехта».

В ноябре прошлого года он дал интервью либеральному российскому блогеру Юрию Дудю, в котором восхвалял самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светлану Тихановскую.

Год назад Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на выступления в Минске.

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