Нашёл своего «Медведчука»: Лукашенко битый час расшаркивался перед жуликом из «Слуги народа»

20.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Белоруссия всегда исполняла просьбы Украины в сфере экономики.

Об этом сегодня на встрече с депутатом Верховной рады от партии «Слуга Народа», скандальным запорожским коммерсантом Евгением Шевченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В торговле с Украиной под $5 млрд товарооборот. И вы же знаете, что мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества, когда была проблема. Это было мое личное распоряжение – передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине.

Звонил раньше Зеленский. У него шла посевная кампания, остановилась техника – топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам. Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше – границу позакрывали. Но помогаем. Раньше вообще перебрасывали технику и сеяли, и убирали соседям. Готовы и сейчас это делать, если у нас какие-то есть возможности», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что европейский рынок не сможет заменить белорусский для Украины.

«Но что меня настораживает – вот эти антидемпинговые разборки разного рода. Кто-то пролоббировал, кому-то не нравится. Кто-то там из украинских компаний шепнул в правительстве: “Там в Беларуси себя не так ведут, давайте закроем”. Понимаете, мы на это не отвечали. Фактически наложили запрет на товары примерно на $300 млн.

Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете буквально за первый квартал – годовую квоту. Это мне Зеленский рассказывал. Ну так, а что дальше?», – сказал Лукашенко.