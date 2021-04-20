Подпишись на рассылку
20.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Нашёл своего «Медведчука»: Лукашенко битый час расшаркивался перед жуликом из «Слуги народа»

Новости Украины

Белоруссия всегда исполняла просьбы Украины в сфере экономики.

Об этом сегодня на встрече с депутатом Верховной рады от партии «Слуга Народа», скандальным запорожским коммерсантом Евгением Шевченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В торговле с Украиной под $5 млрд товарооборот. И вы же знаете, что мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества, когда была проблема. Это было мое личное распоряжение – передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине.

Звонил раньше Зеленский. У него шла посевная кампания, остановилась техника – топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам. Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше – границу позакрывали. Но помогаем. Раньше вообще перебрасывали технику и сеяли, и убирали соседям. Готовы и сейчас это делать, если у нас какие-то есть возможности», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что европейский рынок не сможет заменить белорусский для Украины.

«Но что меня настораживает – вот эти антидемпинговые разборки разного рода. Кто-то пролоббировал, кому-то не нравится. Кто-то там из украинских компаний шепнул в правительстве: “Там в Беларуси себя не так ведут, давайте закроем”. Понимаете, мы на это не отвечали. Фактически наложили запрет на товары примерно на $300 млн.

Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете буквально за первый квартал – годовую квоту. Это мне Зеленский рассказывал. Ну так, а что дальше?», – сказал Лукашенко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть