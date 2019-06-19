Нашлась предсмертная записка Тымчука

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Популярный украинский видеоблогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий своеобразно откликнулся на известие о смерти при странных обстоятельствах украинского пропагандиста и нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На своей страничке в соцсети Шарий оставил запись следующего содержания.

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“Источники сообщают, что была найдена предсмертная записка Тымчука.

“Извините меня. Я распространял ужасающую клевету. Я не думал, что эта мерзость в адрес других людей, тиражируемая на подконтрольных мне помойках, как-то отобразится на моей собственной жизни. Но теперь муки совести стали попросту невыносимы. Простите меня.

П.С. если вы поверите в чистку заряженного оружия и случайный выстрел, вспомните, что вам много лет парили меня как мощного военного специалиста.

Всегда ваш. Тымчук”.

“Скорее всего, записку от общественности скроют”, – с иронией добавил видеоблогер.

Свою запись блогер проиллюстрировал скриншотом заголовков новостей с контролируемого Тымчуком сайта “Информационное сопротивление”, распространявших клевету в адрес самого Шария.

Напомним, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий и опрошенный ПолитНавигатором киевский политолог Сергей Белашко не верят в официальную версию гибели Тымчука- как результат неосторожного обращения с оружием.