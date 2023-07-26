Нашли награды от Верховной рады при обыске у Янины Соколовской

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Желтые и голубые ленточки а также медаль Верховной рады Украины были обнаружены силовиками при обыске квартиры в Москве украинской журналистки Янины Соколовской, против которой было сегодня возбуждено уголовное дело о фейках в отношении российской армии.

Также была обнаружена крупная сумма в валюте, передает корреспондент «ПолтНавигатора».

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По версии следствия, Соколовская с марта по май 2022 года публично распространяла в своем телеграм-канале ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения Украины.

До 2014 года Соколовская была собкором «Известий» и «Коммерсанта» в Киеве, сотрудничала с РИА Новости. В последующие годы Соколовская регулярно участвовала в эфирах на федеральных каналах российского телевидения — она была гостем программы «60 минут», передачи «Время покажет», ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и других.

При этом она настаивала на том, что представляла на российском телевидении альтернативную точку зрения. В 2019 году в эфире шоу «Кто против?» она обвинила российские спецслужбы в причастности к пожару в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, после чего ведущий выгнал ее из студии.

«На статью 207.3 УК РФ Соколовская заработала сразу после начала СВО, уехав в Германию и оттуда проклиная “армию оккупантов”. Но потом деньги кончились и Янине пришлось вернуться к привычному амплуа “дрессированного телевизионного хохла”», – написал с своем тг-канале журналист «Комсомольской правды» Сергей Мардан.

«Теперь мы Соколовскую Янину не увидим на Росс/ТВ. Есть какой-то смысл в этой частоте дел по разным секторам инфо/поля. Подготовка к чему-то переломному или консолидирующему. Мониторинг велся давно, по определенному массиву постов и выступлений делались экспертные заключения, которые потом поступали и поступают уже для принятия решений», – пишет политолог Марат Баширов.

«Хамоватую дюже болтливую экспертку Янину Соколовскую навязывали нам из каждого утюга. Я всегда думала: да кто она такая, почему в эфире? Какой-то тайный механизм возвышения и низвержения экспертов работает. Надо тщАтельнЕе. А то наберут из хохляндии по объявлениям», – пишет писатель и продюсер Наталия Осс.

В анонимных тг-каналах пишут, что приезд Соколовской в Москву лоббировал лично руководитель Первого телеканала Константин Эрнст. Публикуется фото его письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой обеспечить многократное пересечение российской границы украинской пропагандистке.

«Неужели кто-то верит, что только сейчас, в конце июля 2023 года, вдруг выяснилось, что эта особа с марта по май прошлого (2022) года распространяла фейки. Глядишь, еще через годик-полтора у СК РФ появится возможность заняться теми, кто Янину Лазаревну федеральным каналам навязывал. Поэтому оптимизм и только оптимизм», – пишет эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.