Нашли виновных: отставник из ЦРУ свалил на Байдена военные неудачи Украины

Сергей Рыжов.  
03.05.2025 11:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, СМИ, Спецслужбы, США, Украина


Администрация Байдена сознательно не давала  Украине достаточно оружия для того, чтобы победить Россию. С такими запоздалыми обвинениями выступил на страницах  британского издания The Times бывший начальник операций Центрального разведывательного управления США по Европе и Евразии Ральф Гофф.

«Если бы мы снабдили украинцев в то время нужным вооружением, они, возможно, смогли бы выбить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более долгой, затяжной, изнурительной войны-мясорубки, которую мы сегодня наблюдаем», –  заявил экс-црушник.

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Администрация Байдена сознательно не давала  Украине достаточно оружия для того, чтобы победить Россию. С...

Он считает, что Байден серьезно опасался того, что Россия могла бы применить ядерное оружие.

«США давали украинцам вооружение, но никогда не давали им достаточно для того, чтобы победить. Они давали им достаточно только для того, чтобы те истекали  кровью», — добавил он.

По его словам, эту точку зрения разделяют и в высших кругах британского правительства — просто никто не решается озвучить её публично.

 

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