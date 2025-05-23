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Россия использует Молдову как подопытную крысу на национальных выборах.

На это пожаловался спикер парламента Молдовы Игорь Гросу на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет жаркая осень. Мы не недооцениваем опасность. Я думаю, мои коллеги из Румынии это понимают. У них тоже был предвыборный марафон. РФ использует определенные инструменты в Республике Молдова. Мы являемся для них испытательной лабораторией. Они проверяют свои нарративы, свои инструменты вмешательства в нашей стране, а затем запускают их в массовое производство», – сказал Гросу.

Он похвастался, что проявляет такую «жесткость» по отношению к «российским саботажникам», что даже не очень чистоплотный в политике Брюссель критикует Кишинев.