Насилие на украинских улицах перерастает в войну против всех

22.07.2020, Киев, Игорь Петров

Оппоненты правых радикалов будут вынуждены защищаться от нападений, что приведет к эскалации насилия на политической почве.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил о недавнем нападении под Радой на депутата от ОПЗЖ, экс-главу информационного департамента МИД Украины Олега Волошина.

«То, что случилось с Волошиным – не первая история. Вспомним то, что произошло с активистами Шария и на что наш президент отреагировал «мне неинтересны эти люди». Это свидетельство того, что наша власть, прежде всего, президент, не очень понимает свою роль.

Президент Украины является гарантом Конституции. Тут на глазах у правоохранителей на людей нападает группа, из политических мотивов. Если этого не пресечь, то это фактически вынуждает сторону, которая не разделяет взгляды радикалов, применять соответствующие методы против них. Это то опасное развитие событий, которое было в Днепре, когда наказали мужчину, бившего женщину. Хуже представить себе невозможно, потому что это невозможно остановить. Если происходит одни инцидент за другом, потом это станет войной всех против всех», – предупреждает политолог.