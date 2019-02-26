Насильники и палачи из «Торнадо» тянут апелляцию, чтобы быстрее выйти на свободу

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Арестованные за убийства, грабежи и изнасилования в извращенной форме в ходе «АТО» боевики батальона «Торнадо» второй год тянут время своего пребывания СИЗО, чтобы в соответствии с «законом Савченко» мотать срок в два раза быстрее.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приговор вынесли почти два года назад. Обвиняемые сотрудники «Торнадо» осуждены на сроки от 5 до 12 лет, и они до сих пор в процессе апелляции. Они максимально затягивают апелляционное рассмотрение своих жалоб. Пребывание в СИЗО засчитывает день за два, по закону Савченко. Когда приговор вступает в силу, они отбывают наказание день за день. То есть чем дольше не будет вступать приговор в законную силу, тем быстрее уменьшается их срок. У них, наверное, попытка максимально его уменьшить и чтобы, когда закончится апелляция, они были выпущены, у кого, например, пять лет», – рассказал Матиос.

Ранее «ПолитНавигатор» публиковал фрагменты протоколов пыток в «Торнадо» и «невероятных по своему садизму сексуальных извращений».