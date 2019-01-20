Насильники и палачи «Торнадо» требуют от Луценко отпустить их на свободу

20.01.2019, Львов, Владимир Гладков

Боевики нацбата «Торнадо», арестованные за совершение изнасилований в извращенной форме, убийств и грабежей во время т.н. АТО в Донбассе, требуют от генпрокурора Юрия Луценко заступничества и надеются на его помощь как бывшего зека, сидевшего при Викторе Януковиче.

Об этом заявил находящийся в СИЗО экс-командир батальона Руслан Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пользуясь моментом, хотел бы обратится к омбудсмену Верховной Рады Украины по правам защиты человека, который сейчас едет в Российскую Федерацию и рассказывает о том, как плохо сейчас в российских тюрьмах и что незаконно задержаны наши парни. Всё то, что делают с ними в России, сегодня происходит в Украине. Более того, хуже в несколько раз», – сказал один из боевиков, находящих рядом с командиром в камере.

«Я, командир батальона Торнадо, кому вы, Юрий Луценко, в Иловайске жали руку и видели какие мы были потрепанные и уставшие. Нас обвиняют в мародёрстве, что мы забирали машины. Да, были такие моменты, когда приходилось пользоваться чужим транспортом. Но вы видели этот транспорт, который потом сгорел в Иловайске. В своём интервью с Дмитрием Гордоном вы говорили о том, какое отношение было в тюрьме. Юрий Луценко на сегодняшний день генеральный прокурор, который, по сути, был в плену, а не просто сидел в тюрьме. Так почему же сейчас, вы, будучи генеральным прокурором Украины, так поступаете с нами?» – заявил Онищенко.

«Вы знаете, что делают с нами, нас всех держат уже полгода в камерах без окон. Где же справедливость, сожаление, милосердие, права человека, закон? Почему вы позволяете это совершать какому-то своему заместителю Анатолию Матиосу? Он единственное что сделал для страны – арестовал торнадовцев и обвинил их во всех грехах. Якобы война началась из-за нас, мы мародеры и негодяи. И именно Матиос, сейчас прессует наших ребят из батальона «Торнадо» – незаконные обыски, нас держат в карцерах, не дают поесть и встретится с родственниками. Просьбы об открытом суде продолжаются уже несколько лет, который покажет, мы моральные уроды или всё-таки герои.

Хочу сказать одно: украинцы должны помнить, что у власти на сегодняшний день задача только одна – слабых в рабы, сильных в гробы. Бог рядом с нами, поэтому мы ещё дышим и говорим правду», – добавил экс-комбат «Торнадо».

Ранее украинский военный прокурор Матиос заявлял, что командир «Торнадо» лейтенант милиции Руслан Онищенко, пятикратно судимый, во время АТО создал преступную группировку, совершавшую особо тяжкие преступления.

Бойцов подразделения уличили в том, что они захватывали местных жителей и подвергали их пыткам. В частности, в подвальном помещении школы, где были заготовлены инструменты для истязания, происходило групповое изнасилование мужчины членами группировки в извращенной форме с фиксацией процесса на видео.

Банду Онищенко подозревают в том, что они похитили и пытали и убили на Донбассе как минимум десять человек.