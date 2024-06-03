Насильно мобилизованные гибнут первыми или сдаются в плен – украинский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
03.06.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


С рекрутинга и обучения одного контрактника на поле боя будет больше пользы, чем с десятка насильно мобилизованных, которые первыми гибнут, сдаются в плен или массово дезертируют. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Принудительная мобилизация не даст на фронте тех людей, которые смогут изменить ситуацию. Нам нужна другая, контрактная армия. Нам нужны люди, которые будут не мобилизоваться под принуждением, а рекрутироваться, рекрутинг. Причём, рекрутинг профессиональный, контракт, немалые деньги за такую работу. Лучше один такой профессионал-контрактник, вместо 10 мобилизованных людей, которые просто не будут воевать. Я разговаривал с людьми с фронта, они говорят, что люди, которые прибывают к нам под принуждением – это проблема, а не помощь нашей армии. Это люди, которые гибнут первыми, которые сдаются в плен, которые дезертируют в большом количестве. То, что делает власть, только подстрекает общество к недовольству», – сказал Гайдай.

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С рекрутинга и обучения одного контрактника на поле боя будет больше пользы, чем с...

Он раскритиковал действия правительства, которое, по его мнению, занимается не тем. В частности, Гайдай обратил внимание на заявление депутата «Европейской солидарности» Владимира Арьева о подготовке законопроекта, согласно которому 60-дневный срок обновления данных для военнообязанных продлевается до 150 дней.


«У нас 1400000 людей в силах обороны, а обеспечить ротацию 200 тысячам человек на фронте мы уже не можем второй год. Для этого надо отлавливать людей, которые прячутся в тылу. Всё это не будет работать. И на этом фоне, когда пан Арьев говорит, а давайте больше дней дадим, – это как ремонт в доме, который горит», – возмущается политтехнолог.

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