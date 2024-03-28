Насильно мобилизованные украинцы стремятся сдаться в плен

Заменить ВСУшников натовскими военными можно, но только сотни гробов не одобрят в странах Европы, как бы там на словах ни поддерживали Украину.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мобилизованным на учебку дается 10-14 дней. За это время можно подготовить просто человека, который пойдёт и погибнет, не более. Тем более, что их привозят на линию соприкосновения под охраной, и уже вблизи ЛБС им даётся вооружение и отправляют на то или иное направление. Мы видели неоднократно ситуации, когда подразделения сдаются в плен целыми взводами. Так было на Авдеевском направлении, в районе Белгорода. Но попытки сдаться в плен не увенчались успехом. Потому что сами ВСУшники размотали их с помощью FPV-дронов, с помощью «Бабы-Яги», чтобы они не сдались в плен. Ситуация крайне нехорошая для ВСУшников, они это прекрасно понимают. И прекрасно понимают тех, которых мобилизуют, и те пытаются сопротивляться, находят какие-то лазейки, чтобы потом попасть в плен. Причём те, которые в плену, говорят: «Мы возвращаться не хотим», – подчеркнул эксперт.

По его словам, в заявлениях о вводе регулярных войск НАТО на Украину пока ничего, кроме бравады, нет.

«Хочу сказать, что я солидарен с нашим обществом. По нашему фронту и потому, что происходит в Европе, безусловно, любые попытки блока НАТО запилиться на территорию 404 к хорошим результатам не приведут. Сотня гробов, которые уйдут обратно, приведут к большому коллапсу на территории Евросоюза. Потому что, почему француз должен воевать за территорию, с которой он не получит никакой абсолютно пользы и либо преференции? Либо тот же немец или голландец? Играть мускулами, размахивать флагом и проводить на полигоне какие-то учения, на которых погибают их же военнослужащие по непонятным причинам? Ситуация показывает, что кроме бравады, пока ничего нет. Но попытки не исключены и провокации точно так же», – указал полковник.

Он говорит, что уже сейчас Украина стала приютам для неонацистов и фашистов разных мастей из разных стран, и не только Европы: в числе «солдат удачи» граждане Новой Зеландии и США.

«Как бы там ни было, о количестве наёмников сегодня сказать сложно в виду того, что они приезжают и морем бесконтрольно, точно так же они прибывают и поездами, и на своих автомобилях приезжают. Но то, что они на всей линии боевого разграничения, то, что специальные подразделения блока НАТО находится на Западной Украине – это однозначно. Потому что они, как говорят, охраняют посольства, дипмиссии и так далее. Всё это прикрытие. По крайней мере, они есть, и есть в большом количестве. На ситуацию на фронте они не повлияют в виду того, что неоднократно мы видели и наблюдали удары по центрам нахождения офицеров высшего звена. Их били и бьют, и эта ситуация явно показывает, что если офицеры высокого ранга находятся на территории 404, то почему бы не находиться и всем остальным», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, ВСУ сейчас использует западную бронетехнику, которая должна была войти в «стальной кулак» контрнаступления.

«Хоть «Абрамсы», хоть «Челленджеры», хоть «Леопарды», которые Украина должна была использовать в прорывных действиях на южном направлении в прошлом году, использовать на северном направлении безрезультатно. Американцы вообще не давали разрешение на использование «Абрамсов» – это они уже на свой страх и риск решили испробовать. На несколько танков нашли смелый экипаж, и результат мы видели: один танк бросили, другой – подбили. Результат плачевный. Если они рассчитывали, что их броня будет выдерживать все, что будет лететь с нашей стороны, артиллерийскую и танковую дуэль, то мы увидели прямо противоположную ситуацию. Какой-то FPV-дрон с каким-то небольшим зарядом просто спалил танк. Поэтому это желанный трофей для наших войск, для всей нашей армии, чтобы потом в дальнейшем в парке «Патриот» поднять на монумент и в память о тех события показывать нашим поколениям, насколько агрессивной была сторона Запада в отношении нас», – подытожил Киселёв.