Насиловали и отрезали головы: Доброволец рассказал о зверствах украинских нацбатов

24.10.2020, Москва, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

В 2014 году на освобождённых территориях Донбасса, откуда были выбиты националисты украинских добробатов, ополченцы находили чудовищные свидетельства зверств по отношению к местному населению.

Об этом в Москве на презентации книги «Черное солнце Украины», посвященной нацбату «Азов», рассказал защищавший Донбасс от бандеровцев доброволец из Запорожья Артём Шарлай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знали, что там, напротив, находятся поляки, – это как раз ЧВК, те польские структуры, которые работали с украинскими нацистами, их спайка была на основе русофобии. Потом, насколько удалось узнать, к ним прилетели «осадки», «Град», всё несколько успокоилось. Но структуры там такие были и, думаю, продолжают находиться», – сказал Шарлай.

«На тот момент, на 2014 год, что удавалось узнать по тем же «Айдару», «Донбассу» и других нацистских батальонах: они издевались над мирным населением, резали головы, в том числе, убивали девушек. Сначала насиловали, потом эти измученные девушки были никому не интересны, и они просто кого застрелили, кого ещё как-то убили.

Просто после того, как они ушли со своих позиций, там это было обнаружено. Это отморозки, я не думаю, что нацисты из «Азова» чем-то отличаются от националистов из «Айдара».

Тут вопрос к их «нацизму»: если ты считаешь себя некой «высшей расой», то как ты оскверняешь себя отношениями с некой «низшей расой», насилуя? То есть, понятно, когда они бы расстреляли, и всё. Но то, что они там делали, на их базе, это как раз говорит о том, что в основном это ублюдки, другого слова не подберёшь», – вспоминал бывший боец.

Отметим, что Артём Шарлай – один из «300 запорожцев», которые в апреле 2014 года в Запорожье не дрогнули, находясь в кольце беснующихся «правосеков».