«Насилуют Украину. Такого еще не было»: Политик о ночном голосовании за землю

30.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Продолжающееся ночное заседание Верховной рады, где с грубыми нарушениями власть проталкивает в угоду МВФ закон о продаже черноземов западным корпорациям, ударит по всем рядовым гражданам Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Мне страшно за страну. Насилуют Украину под прикрытием эпидемии коронавируса. Такого еще не было. Начнется рейдерство. Люди проснутся в один прекрасный день без земли и, в перспективе, без своих домов. Большие корпорации будут отнимать участки, в лучшем случае выплачивая копеечные «компенсации. А ведь сейчас, в условиях падения производств и глобального кризиса, земля, где можно что-то выращивать, превращается для многих жителей Украины в единственную возможность выживания», – сказал Журавко.

Он отметил, что в ходе сегодняшнего заседания двуличную позицию проявила и «Оппозиционная платформа – За жизнь» – вопрос по земле она на словах не поддержала, зато дала Владимиру Зеленскому недостающие голоса за назначение главой Минздрава экс-губернатора Одесской области Максима Степанова, который покрывал украинского нациста-убийцу Сергея Стерненко.

«У меня нет слов, когда ОПЗЖ голосовало за министра, который был губернатором у Порошенко и самый настоящий нацик», – сказал Журавко.