Наскакались: украинцы впали в горький пессимизм

02.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

По самым ключевым проблемам общественные настроения на Украине остаются пессимистическими.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Двумя наиболее актуальными проблемами на Украине граждане сейчас называют войну в Донбассе (38%) и низкие зарплаты, пенсии (38%). В число наиболее значимых проблем входят высокие коммунальные тарифы (33%), которые в феврале были главной головной болью граждан и коррупцию (32%). Таким образом, проблема тарифов, с концом отопительного сезона, пока оттеснена с первой позиции более насущными – высокими ценами и войной в Донбассе.

Проблема пандемии коронавируса меньше упоминается в мае (19% до 27% в апреле), что можно объяснить улучшением статистики заболеваемости и уменьшением сообщений о перегруженых больницаж.

Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко отмечает, что эти настроения не меняются со временем.

«Таким образом, люди выделяют четыре проблемы – война, низкие пенсии и зарплаты, высокие коммунальные тарифы и коррупция. Никаких подвижек в том, чтобы улучшилась ситуация с ними, люди не чувствуют», – сказал он на презентации исследования.

По мнению большинства граждан (65%), направление развития событий на Украине является неправильным. Правильным его называют лишь 20% опрошенных и еще 15% не могут определиться.

«Людям нравится то, что начала делать власть. Я имею в виду заседания СНБО. В тоже время, люди не верят, что это закончится какими-то конкретными делами», – отметил Вадим Денисенко.

Исследование было проведено с 15 по 24 мая. Опрошено 2400 человек.