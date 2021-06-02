Наскакались: украинцы впали в горький пессимизм

Наскакались: украинцы впали в горький пессимизмНовости Украины
По самым ключевым проблемам общественные настроения на Украине остаются пессимистическими.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Двумя наиболее актуальными проблемами на Украине граждане сейчас называют войну в Донбассе (38%) и низкие зарплаты, пенсии (38%). В число наиболее значимых проблем входят высокие коммунальные тарифы (33%), которые в феврале были главной головной болью граждан и коррупцию (32%). Таким образом, проблема тарифов, с концом отопительного сезона, пока оттеснена с первой позиции более насущными – высокими ценами и войной в Донбассе.
Проблема пандемии коронавируса меньше упоминается в мае (19% до 27% в апреле), что можно объяснить улучшением статистики заболеваемости и уменьшением сообщений о перегруженых больницаж.
Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко отмечает, что эти настроения не меняются со временем.
«Таким образом, люди выделяют четыре проблемы – война, низкие пенсии и зарплаты, высокие коммунальные тарифы и коррупция. Никаких подвижек в том, чтобы улучшилась ситуация с ними, люди не чувствуют», – сказал он на презентации исследования.
По мнению большинства граждан (65%), направление развития событий на Украине является неправильным. Правильным его называют лишь 20% опрошенных и еще 15% не могут определиться.
«Людям нравится то, что начала делать власть. Я имею в виду заседания СНБО. В тоже время, люди не верят, что это закончится какими-то конкретными делами», – отметил Вадим Денисенко.
Исследование было проведено с 15 по 24 мая. Опрошено 2400 человек.
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