Наскакавшие на евроценности правосеки горюют от свободы трансгендеров в стране

19.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Вчера в украинской столице боевики “Правого сектора”разогнали марш в защиту трансгендеров.

Об этом правосеки cообщили у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«18 ноября грантоеды организации планировали пройтись очередным маршем по столице. Так называемые «трансгендеры» требуют, чтобы им позволили усыновлять детей и хотят легализации своих извращений. Христианские организации совместно с националистами собрались на общую молитву возле парка Шевченко, откуда должны были начинать марш извращенцы. Украинские патриоты были готовы дать отпор нечисти, чтобы не позволить им осквернить центр Киева и внедрить свои антиукраинские и антихристианские законы», – сообщили правосеки.

«Извращенцы, которые все-таки собрались на свое действо, под защитой полиции быстро скрылись в метро, ​​только увидев националистов», – написали националисты в группе.

В ходе митинга выступил идеолог ультраправого «азовского» движения Эдуард Юрченко.

«Братья и сёстры, мы собрались с вами по очень грустному поводу – марша трансгендеров. Надо было бы говорить про другую часть тела, но я буду говорить про нос. Зачем он нужен человеку? Когда нас обманывают наши глаза, когда нас обманывают наши уши, нос нас не обманывает. Мы всегда ощущаем, что это – гнилое, а это – нечистое. Именно для этого он и нужен человеку. Когда-то давно мы не донюхались до защитников прав пролетариата, которые были милые и защищали хорошее дело, а потом убили 50 миллионов украинцев. Тогда и церковь в том числе не унюхала, что там – запах серы. А потом в середине двухтысячных мы не унюхали, что москали готовят нам», – сообщил он.

Юрченко призвал к объединению накануне предстоящего гей-парада в Киеве, чтобы дать достойный отпор.

«Когда будет центральное событие года – гей-парад следующим летом – нас должно быть уже как минимум 10 тысяч. Это значит, что каждый из нас должен привести сто, двести, триста человек. В этом наше выживание. Приводя людей к сопротивлению, мы приводим их к Богу», – заявил он.

Юрченко призвал вспомнить трагическую историю украинского народа.

«Почему нас всегда уничтожали? Первые советы, сейчас вот пришли вторые содомистские советы и большевистские захваты. Уже во второй раз в истории из нашего народа пытаются вытащить душу. Это говорит о том, что дьявол хочет уничтожить святую Украину-Русь.

Братья и сёстры. Будущее принадлежит нам. Так скажем это так, чтобы это услышали наши враги. Кому принадлежит будущее? Нам! Кому принадлежит Украина? Нам. Кому принадлежит Европа? Нам. Кому принадлежит весь мир? Нам. Слава Украине!», – заявил он.

Затем слово взял свободовец Юрий Ноевой, рассказавший о тех ужасах, которые сейчас совершает министерство образования Украины.

«Министерство образования Украины ввело так называемую программу «новой школы». И вот эта новая школа построена как раз на основных тезисах плана действий по правам человека. В их документах украинская культура объявлена такой, которая воспринимается как гендерный стереотип, с которым надо бороться. В первую очередь, отрицается та роль мужчины, которая, по сути, определена природой человека и украинской культурой на протяжении последних тысячи лет. Отрицается также и природа женщины, и считается, что воспитывать мальчика как мальчика – это плохо, и девочку как девочку – тоже. Всё, что с этим связано, объявляется экстремистским, неправильным и не толерантным.

Уже сегодня по школам в порядке проведения так называемого гражданского образования свободно действуют. Уже сегодня в школах они преподают маленьким детям так называемое сексуальное образование. Это не только в Броварах, как подсказывают, а уже и в Киеве началось, и в других городах. Детям не рассказывают о том, кем они должны быть в будущем, чтобы создать сильную семью и родить больше, чем три ребенка. Никто в правительстве не заботится об духовном и экономическом обеспечении украинского гражданина, чтобы он создал нормальную семью», – заявил он.

Чуть позже командир националистического батальона «Крым» Станислав Краснов разместил у себя в блоге видео, на котором видны возмущения трансгендеров.

«Пакуйте правых, а не нас!» – кричали трансгендеры в Киеве.

Жалкое зрелище. Здесь должен был быть текст, что если бы не правые, которые до последней капли крови с фанерными щитами умирали на Майдане, то сейчас трансгендеры были бы «за пазухой» Януковича. Или если бы не правые, сформировавшие добровольческие батальоны в начале войны, эти киевские трансгендеры были бы по путинским тюрьмам. Вместе с правыми.

Но в этом нет смысла … просто жалко. Кто не видит, как этими мерами руководят «Петровы» с «Башировыми» из московских шпилей – просто слепой», – написал Краснов у себя в Facebook.