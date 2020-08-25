25.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Политика, Украина
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Наслаждайтесь: Марш АТО-шников крупным планом


Корреспондент «ПолитНавигатора», побывавший на шествии АТО-шников в Киеве, запечатлел колоритных персонажей среди зрителей и участников.

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Часть зрителей становилась на колени во время прохождения участников войны против ЛДНР, демонстрируя, что выражают им благодарность.

Интересны воинственные плакаты у родственников погибших в АТО. Некоторые привели с собой детей.

Как уже сообщалось, особенностью марша стало использование помимо украинской также и символики белорусских националистов – бело-красный флаг был развернут и на мэрии Киева.

Правда, тут же, под мэрией, участников шествия встречал палаточный городок обманутых дольщиков, оставшихся без жилья.

В кадр также попал мальчик, который закрывает уши, – ему не нравится шум и выкрики участников марша.

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