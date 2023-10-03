«Наслаждаются все украинцы – и элита, и дети» – пранкер об издевательских звонках матерям солдат РФ

Всё украинское общество с удовольствием слушает записи телефонных разговоров, где убитым горем матерям русских солдат предлагают получить по почте головы их погибших сыновей.

Об этом на канале «Разные люди» заявил заукраинский пранкер Евгений Вольнов, выступающий под вторым псевдонимом Майор Чернобаев (по документам Кувиков Никита), бежавший на Украину уроженец Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пранкер, помимо прочего, известен своими издевательскими звонками родственникам погибших и пленных российских солдат.

«Что ты чувствуешь, когда ты общаешься с матерью, пусть это мать российского оккупанта, и сообщаешь ей о смерти её ребёнка? Или обещаешь, что если позаботиться, то можно, по крайней мере, получить голову – это же уже такие очень серьёзные вещи», – сказал ведущий.

«Какие вещи? Мне, если честно, это очень нравится. Я чувствую удовольствие, когда они воют. Потому что это моя месть, я имею на неё полное право. И я имею право дать другим украинцам почувствовать эту сатисфакцию. Потому что других путей у нас нет. Нам очень нравится смотреть видео, где кто-то: «Мамочка, поехали отсюда» – это прикольно. Потому что мы чувствуем, что этот человек чувствует страх, чувствует то, что почувствовали мы. И когда я звоню и рассказываю про оторванную голову, она чувствует ту же самую боль, которую чувствовали мы. Может, не такую же, но тоже боль. Это садизм, да, можно так называть, да, это высокоточное моральное оружие, окей», – рассуждал подонок.

«С одной стороны, эти звонки – это просто удовлетворение моей потребности в мести. С другой стороны, я знаю, как хлопцам, которые меня также защищают, приятно это слышать. Это хорошее развлечение. И не только ребята. Люди в бомбоубежищах, элитные люди и дети – это все слушают. Это всем приятно. То есть, в первую очередь, это развлечение исключительно для украинцев. Я надеюсь, что после моих звоночков кто-то получил сердечный приступ или инсульт. У меня нет доказательств этому, но очень на это надеюсь», – поделился ощущениями Вольнов.