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Насмотревшись украинского ТВ сумчанин с горя напился и сообщил в полицию о “российском вторжении”
На Сумщине, насмотревшийся украинского ТВ местный житель позвонил на линию 102 и рассказал о запланированном вторжении войск РФ с брянского направления, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-слузба Шосткинского райотдела Нацполиции в соцсети.
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За несколько часов полицейские разыскали и задержали звонившего. 42-летний житель Шосткинского района признался, что смотрел парламентский телеканал “Рада”, от негативных новостей у него не выдержали нервы и он изрядно напился. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности – сказано в сообщении.
Задержанный житель Сумщины своей вины не признает. Говорит, что был пьян, а о российском вторжении сами украинские СМи говорят каждый день.
Метки: ДБ, Российское вторжение, Сумская область
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