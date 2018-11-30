Насмотревшись украинского ТВ сумчанин с горя напился и сообщил в полицию о “российском вторжении”

30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На Сумщине, насмотревшийся украинского ТВ местный житель позвонил на линию 102 и рассказал о запланированном вторжении войск РФ с брянского направления, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-слузба Шосткинского райотдела Нацполиции в соцсети.

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За несколько часов полицейские разыскали и задержали звонившего. 42-летний житель Шосткинского района признался, что смотрел парламентский телеканал “Рада”, от негативных новостей у него не выдержали нервы и он изрядно напился. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности – сказано в сообщении.



Задержанный житель Сумщины своей вины не признает. Говорит, что был пьян, а о российском вторжении сами украинские СМи говорят каждый день.