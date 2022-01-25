«Настал момент истины»: МИД Украины все больше недоволен Германией

25.01.2022  10:56 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Украина признала, что по ряду принципиально важных вопросов Берлин и Киев занимают противоположные позиции.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина признала, что по ряду принципиально важных вопросов Берлин и Киев занимают противоположные позиции....

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«Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и евроатлантической безопасности в целом. И это те вопросы, которые я в начале вспомнил. Это поддержка самых мощных санкций против России со стороны Германии, это «Северный поток-2», это вопрос поставок оружия‘, – сказал министр.

«Есть один аспект – это двусторонняя поставка оружия от Германии Украине, но есть и другие, и вы об этом хорошо знаете. Есть вопрос предоставления разрешения Германией третьей стране о передаче оружия, есть вопрос согласия Германии на закупку оружия через систему НАТО. И это те вопросы, где мы считаем, вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-то в принципе», – заявил Кулеба.

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