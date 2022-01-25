«Настал момент истины»: МИД Украины все больше недоволен Германией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина признала, что по ряду принципиально важных вопросов Берлин и Киев занимают противоположные позиции.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и евроатлантической безопасности в целом. И это те вопросы, которые я в начале вспомнил. Это поддержка самых мощных санкций против России со стороны Германии, это «Северный поток-2», это вопрос поставок оружия‘, – сказал министр.

«Есть один аспект – это двусторонняя поставка оружия от Германии Украине, но есть и другие, и вы об этом хорошо знаете. Есть вопрос предоставления разрешения Германией третьей стране о передаче оружия, есть вопрос согласия Германии на закупку оружия через систему НАТО. И это те вопросы, где мы считаем, вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-то в принципе», – заявил Кулеба.