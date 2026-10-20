Настал самый удобный момент полностью уничтожить украинскую энергетику – Казаков
Если уничтожить передачу электроэнергии через Днепр, то освободить Новороссию станет гораздо проще.
Об этом на канале «Клуб народного единства» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственная генерация на Украине осталась на правом берегу. Интерконнекторы стоят через Днепр, и в Европу – Румынию, Словакию, Венгрию.
То есть, если мы разрушаем эти интерконнекторы вместе с инфраструктурой, то на Правобережной какая-то генерация останется в АЭС. Хотя, если мы бахнем по электростанциям, они должны будут заглушить АЭС, как мы заглушили ЗАЭС.
Но в любом случае, при отсутствии перетоков, Левобережная – всё. А это Новороссия, собственно, только без Николаева и Одессы», – сказал Казаков.
По его мнению, Владимир Путин не отдаст приказ уничтожать вражескую энергосистему в разгар морозов.
«Но сейчас – оптимальное время. Летом – пик потребления из-за кондиционеров, зимой – из-за отопления. А сейчас там, на югах, идеальное время. И не холодно, и не жарко. Прям все собрали чемоданы, и уехали», – подытожил он.
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