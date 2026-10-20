Настал самый удобный момент полностью уничтожить украинскую энергетику – Казаков

Максим Столяров.  
20.10.2026 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Если уничтожить передачу электроэнергии через Днепр, то освободить Новороссию станет гораздо проще.

Об этом на канале «Клуб народного единства» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если уничтожить передачу электроэнергии через Днепр, то освободить Новороссию станет гораздо проще. Об этом...

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«Единственная генерация на Украине осталась на правом берегу. Интерконнекторы стоят через Днепр, и в Европу – Румынию, Словакию, Венгрию.

То есть, если мы разрушаем эти интерконнекторы вместе с инфраструктурой, то на Правобережной какая-то генерация останется в АЭС. Хотя, если мы бахнем по электростанциям, они должны будут заглушить АЭС, как мы заглушили ЗАЭС.

Но в любом случае, при отсутствии перетоков, Левобережная – всё. А это Новороссия, собственно, только без Николаева и Одессы», – сказал Казаков.

По его мнению, Владимир Путин не отдаст приказ уничтожать вражескую энергосистему в разгар морозов.

«Но сейчас – оптимальное время. Летом – пик потребления из-за кондиционеров, зимой – из-за отопления. А сейчас там, на югах, идеальное время. И не холодно, и не жарко. Прям все собрали чемоданы, и уехали», – подытожил он.

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