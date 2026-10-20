Если уничтожить передачу электроэнергии через Днепр, то освободить Новороссию станет гораздо проще.

Об этом на канале «Клуб народного единства» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Единственная генерация на Украине осталась на правом берегу. Интерконнекторы стоят через Днепр, и в Европу – Румынию, Словакию, Венгрию.

То есть, если мы разрушаем эти интерконнекторы вместе с инфраструктурой, то на Правобережной какая-то генерация останется в АЭС. Хотя, если мы бахнем по электростанциям, они должны будут заглушить АЭС, как мы заглушили ЗАЭС.

Но в любом случае, при отсутствии перетоков, Левобережная – всё. А это Новороссия, собственно, только без Николаева и Одессы», – сказал Казаков.