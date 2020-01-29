Настала пора привести в чувство русофоба Цукерберга – Марков

29.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Западные интернет-компании занимаются однобокой политической цензурой, искусственно ограничивают доступ россиян к информации, а потому должны оказаться под запретом, если откажутся переносить свои серверы в РФ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Сергей Марков.

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По его словам, кроме переноса пользовательских данных россиян на территорию РФ, должно быть введено правило, когда контроль над соцсетями в российском сегменте должен осуществляться местными специалистами.

Это позитивно, если это удастся сделать. Но мы должны понимать, что социальные сети – это один из важнейших социальных институтов и должны находиться под контролем общества. Сегодня социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Instagram, контролируются политической группировкой, символизируемой Марком Цукербергом.

Он неоднократно высказывал крайне агрессивную точку зрения против России. Поэтому можно сказать, что это враждебный контроль. Кроме того, есть серьезные основания полагать, что руководство этих соцсетей тесно связано со спецслужбами США, которые участвуют в гибридной войне против России.

Также нет никакого сомнения в том, что Facebook и Twitter занимаются ярко выраженной политической цензурой. При этом, они массово и искусственно уменьшают доступ к информационному контенту, который позитивен по отношению к России. И массово увеличивают доступ к контенту, который негативен по отношению к России.

При этом, поддерживают откровенные человеконенавистнические, расистские и неонацистские взгляды, активно проповедуемые киевским репрессивным марионеточным режимом.

Я считаю, что, кроме переноса серверов, должно быть требование, чтобы были озвучены внутренние инструкции, по которым осуществляется политическая цензура. Контроль должен осуществляться гражданами государств, в которых русский язык является государственным, и с территории этих государств», – заявил Марков.