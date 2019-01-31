Настало время готовить списки прихвостней Порошенко

31.01.2019, Киев, Игорь Петров

Как и ожидалось, Петр Порошенко врал, утверждая, будто бы храмы Московского Патриархата на Украине не будут насильно захватываться. Проведя несколько пробных захватов, режим начинает массированную атаку на приходы канонической Церкви.

Ответом на репрессии должно стать составление списков украинских чиновников, ответственных за репрессии против УПЦ МП. После того, как Порошенко с большой вероятностью проиграет выборы, его прихвостни рискуют оказаться на скамье подсудимых.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, на Банковой есть определенный календарный план. Смотрите, как начались захваты. Сначала были проведены «пилотные» захваты в разных регионах – Житомирская, Ровненская, Одесская, Черниговская, Киевская области. Дальше этот процесс начали запускать по всей Украине.

Отработают технологию, технология достаточно простая – сначала вызывают священников на беседу в СБУ или госадминистрацию, проводят с ними профилактическую беседу, агитируют, стимулируют, стращают. Если не получается, то в дело идут специально подготовленные люди, которых набирают из участников боевых действий. Они, опять-таки, проходят инструктаж в СБУ. За ними закреплены свои кураторы, которым из обладминистрации выплачивают вознаграждение.

Причем, в Житомирской (если не ошибаюсь) области весь этот процесс сняли на видео – свозят автобусами, получают инструктаж, а потом, после окончания митинга, старшие едут в СБУ на отчет и расчет.

Обкатали массовый захват во Львовской области. Как этот процесс будет идти в дальнейшем? Он будет идти там, где не будет мешать сопротивление. Где сопротивление возникает, мы видим, что в большинстве случаев от этих планов отказываются, но не навсегда, а временно.

Вопрос в чем. Все эти так называемые «активисты», которых автобусом перевозят с места на место – это просто исполнители. Если журналисты будут выявлять и засвечивать фигуры кукловодов, т.е. чиновников областных и районных администраций, СБУшников.. Сейчас все эти люди думают, что они бесстрашные, бессмертные, и это будет навсегда. Но их «навсегда» может закончиться через два месяца. Даже самые тупые об этом догадываются.

Если благодаря СМИ все будут знать, что в Винницкой области есть такой чиновник Андрей Грачев, который занимается бизнесом и церковным рейдерством, этот чиновник после выборов должен быть обязательно наказан, – так, чтобы не показалось мало ни ему, ни его родственникам, то такое больше не повторится», – сказал эксперт.