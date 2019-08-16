Настало время наказать Порошенко

16.08.2019, Киев, Максим Карпенко

У юристов УПЦ Московского Патриархата появляется удачный момент, чтобы на волне коррупционных разоблачений Петра Порошенко подать заявление об еще одном преступлении экс-президента – его грубом вмешательстве в церковные дела, инициирование нового раскола путем создания неканонической «ПЦУ» и гонений на УПЦ МП.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам эксперта, иск против Порошенко должны подать религиозные организации Украины.

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«Это задача общественных, прежде всего, организаций, которые объединяют верующих, сегодня добиваться возможного возбуждения уголовных дел в отношении Петра Порошенко в дополнение к этим 15-ти, которые есть, возбуждение в части его религиозной деятельности. В части инициатив по переименованию, захватов, незаконных указаний, договора с Варфоломеем. Есть целый аспект. Если кто-то этим займется, эти дела могли бы иметь юридическую перспективу», – заявил Бортник.