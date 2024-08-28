Настало время просить партнеров открыть второй фронт – Лапин

Анатолий Лапин.  
28.08.2024 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская власть должна напрямую обратиться к Западу с просьбой начать в открытую воевать с Россией. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Лапина, того требует катастрофическое положение дел на фронте.

Украинская власть должна напрямую обратиться к Западу с просьбой начать в открытую воевать с...

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«Возвращаясь к Покровскому направлению, мы говорим о линии фронта и о том, что же нам надо делать. Я считаю, пришло то время, когда Зеленский не имеет права отмалчиваться, я считаю, что государство Украина должно обратиться к западным партнерам по поводу открытия второго фронта. Нам нужно активизировать риторику, которую начинал Макрон, который говорил, что французы могут нам помочь в том числе, заведя войска.

Я не готов сейчас как дипломат рассуждать на эту тему, но могу говорить, как обычный гражданин – такое обращение от президента Зеленского, проголосованное украинским парламентом к западным странам, которые готовы были бы делегировать определенные подразделения: подразделения, например, сил ПВО вместе с техникой для настройки противовоздушной обороны, – это то, что даст возможность сохранить в том числе и Покровск», – заявил Лапин.

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