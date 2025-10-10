Настало время выключать украинские АЭС – каперанг Дандыкин

Максим Столяров.  
10.10.2025 16:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 456
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВКС России наносят массированные удары по всей территории Украины, чтобы подготовиться к штурму Славянска и Краматорска.

Об этом на канале «Красная линия» заявил Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВКС России наносят массированные удары по всей территории Украины, чтобы подготовиться к штурму Славянска...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В ближайшее время мы ожидаем освобождения значимых населённых пунктов – Купянск, Красноармейск, скорее всего, и Северск. А это значит, что начинается битва за освобождение Славянско-Краматорской агломерации, одна из главных задач СВО.

И на этом фоне идут массированные удары всеми средствами поражения – наземными, воздушными, морскими, энергетики врага и всех составляющих ВПК. В частности, затронута Западная Украина», – сказал Дандыкин.

По его мнению, на очереди – отключение украинских АЭС.

«И я думаю, сейчас ответ будет более существенным. Потому что враг попытался нанести удар по Нововоронежской АЭС, попал в градирню, это очень серьёзно. Бьёт по Запорожской, пытался по Смоленской.

Я думаю, наступит и наша пора. Главная энергетическая составляющая Украины – три АЭС. Отключение их от трансформаторов – это приведёт к тому, что враг не сможет воевать», – подытожил каперанг.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уже пообещал зеркальные ответы на обстрелы Запорожской АЭС.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить