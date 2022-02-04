«Настоящая дешевка»: Захарова отчитала Бориса Джонсона

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Новости Украины

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пора бы прекратить распространять провокационные фейки о скором «вторжении» России на Украину.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе мы вновь стали свидетелями продолжающейся информационной кампании Запада, направленной на раскручивание мифа о российской угрозе, о вот-вот нападении нашей страны, имеющихся планах якобы Москвы, ну и дальше через запятую, не буду всю ту чушь пересказывать. Всё это идёт вопреки реальной ситуации и здравому смыслу, который диктует необходимость скорейшего прекращения западной, прежде всего англо-саксонской, истерики и нормализации ситуации. Но в ход идут все средства, которые только можно. Один из примеров – второго февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон разместил на официальной странице правительства в соцсетях видеоролик, в котором он лично рассказывает зрителям о российских войсках на границе с Украиной, и запугивает «очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения», – сказала Захарова.

Она посоветовала Джонсону взять пример с известной русофобки, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и хотя бы на время прекратить распространять провокационные фейки о России.

«Господин Джонсон, Псаки, по её признанию, уже неделю не употребляет таких слов. Может быть, вам тоже начать не употреблять хотя бы пару дней эти слова, и ситуация сама собой улучшится? Так обычно бывает – когда перестаёшь употреблять соответствующие заготовленные фразочки, всё сразу становится тише, спокойнее. Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы. Но видео достопримечательное – он угрожает новыми санкциями в отношении нашей страны, всё это сопровождается тревожным саундтреком. Какая-то запредельная пропаганда, настоящая дешёвка», – резюмировала Захарова.