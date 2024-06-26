«Настоящая фронтовая зона»: курортный сезон в Крыму предлагают ограничить

Курорты Крыма нужно зонировать по степени опасности, а те, что находятся в непосредственной близости от военных объектов закрыть. В противном случае трагедия Учкуевки повторится, и судя по настроениям официального Киева, дальше будет только хуже. Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.

«Здесь на чаше весов основные посылы, что нам делать? Ограничивать курортный сезон или нет? Баланса не наблюдается. Безопасность сейчас в приоритете, и как бы мы не хотели, но Крым находится не в прифронтовой, а в самой настоящей фронтовой зоне. И пока у нас ситуация не меняется на линии боевого соприкосновения, ничего не изменится. Запад будет прокачивать Украину, как только прозвучала мысль о поставках самолётов или ракет – считайте, что это уже сделано, просто озвучили. И однозначно, я считаю, что в Крыму, как бы это ни было больно, как бы ни было тяжело для курортной отрасли, мы должны просчитать варианты угроз. И должны приниматься меры», – отметил он.

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По словам эксперта, очевидно, что в каком-то радиусе от воинской части или объектов не должно быть гражданских лиц, или их количество должно быть минимизировано.

«Даже если мы говорим, что ПВО работает отлично, но, как видим, обломки ракет падают, куда им заблагорассудится. И ракета, которую сбили с курса, падает туда, куда нам, возможно, и не хотелось бы. И как бы мне самому не хотелось отдохнуть, у нас должны быть чёткие зоны: уязвимые и особо уязвимые. Должен быть периметр безопасности. А отдыхающих нужно перенаправлять на относительно безопасные курортные территории», – считает Кашакнов.

Он убежден, что места массового отдыха на время курортного сезона должны быть защищены на уровне стратегических объектов.

«Я не вижу здесь никакого другого варианта. Сколько жалоб на то, что нет оповещения, нет информации об эвакуации. То, что я наблюдаю, всё сводится к какому-то формализму. А это уже наша суровая жизненная необходимость. И на мой взгляд, ситуация будет ухудшаться. И нам нужно обеспечить безопасность нашего населения, которое страдает, находясь на приличном удалении от линии прямого столкновения. И, честно говоря, Чёрное море уже тоже стало зоной прямых столкновений», – указал эксперт.

По его оценке, нет смысла в возведении бетонных укрытий на побережье, поскольку в Учкуевке люди даже не успели выбраться из воды.

«Понятно, что эти укрытия не будут расположены настолько близко к друг другу, и не будет такого количества, чтобы все спрятались. Я не вижу в этом особого смысла. Я вижу смысл решительными действиями отбросить врага на такое расстояние, чтобы он даже думать не мог атаковать нашу территорию. Что касается отдыха, я всё понимаю, но деньги на крови, на мой взгляд, это неправильно. Поэтому, если мы в этой ситуации зовём к нам туристов, то должны принять меры, зонировать курорты, и обеспечить исчерпывающие меры безопасности. Говорят, что люди теряют деньги. Может быть, но сейчас есть шанс вспомнить о том, что Крым – не только туристический, но и аграрный регион, и возникающие проблемы можно компенсировать доходами от сельского хозяйства», – заключил Кашканов.