«Настоящая катастрофа, которой нет оправдания»: патриарх Кирилл осудил раскол

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Новости Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил раскол в Православной церкви.

Об этом он заявил после богослужения в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всякое разделение, разрушающее наше единство с Христом и его Церковью, совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей, есть раскол и не может быть оправдано. Это является настоящей катастрофой, поскольку лишает человека самого главного – общения с Богом.

Православная церковь является духовной опорой и России, и Белоруссии, и Украины – всех наших братских славянских стран, и даже не только славянских стран», – сказал патриарх.

Кирилл совершает трехдневный визит в Белоруссию, приуроченный к 1030-летию православия на белорусских землях. Сегодня он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.