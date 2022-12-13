«Настоящая Третья мировая начнётся с Косово» – украинский военный эксперт

13.12.2022  19:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Украина, ЯО


Конфликт Сербии с курируемыми Западом косовскими сепаратистами может разгореться до мировых масштабов, в отличие от украинского, который локализуется на территории одной страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт Сербии с курируемыми Западом косовскими сепаратистами может разгореться до мировых масштабов, в отличие...

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«Там замораживания не будет (Косово – ред.). Если брать украинский региональный конфликт, то сербский, если он разгорится, будет мирового масштаба. Это действительно уже будет Третья мировая война, уже конвенциональная.

У нас вооруженный конфликт, война, она контролируется, извините за цинизм, но она западным сообществом контролируется. Китаем, Индией. Видите, Путин заявил про ядерное применение, а Моди (премьер-министр Индии – ред.) сказал – не нравится, и не встречается (нет подтверждения – ред.). Есть давление, значит, все – забыли. Конфликт у нас, его купируют. Столтенберг говорит, что главное, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины. Цинично, но я цитирую», – заявил Стариков.

Он отметил, что в случае военного конфликта в Косово, в него вовлекутся многие страны мира, не зря Запад уже сейчас начинает усиливать свой восточный фланг средствами ПВО.

«А если там начнется, то там все взорвется, и действительно будет уже мировая война со всеми. И Россия влезет сразу же для того, чтобы поставлять вооружения сербам, будет пробиваться с помощью воздушных операций. Там все очень серьезно. Поэтому Запад сейчас и усиливает систему ПВО восточного своего фланга. Немцы отдают свои «Patriot» полякам.

Все прекрасно понимают, к чему это может привести. Когда пойдут воздушные операции, рой дронов полетит 50-60 штук, вскрывают системы ПВО, ПРО, не дай бог, это будет. Будет война на европейском театре военных действий. Там не только ж Россия будет. Там и Белоруссия будет, там и китайцы будут», – добавил эксперт.

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